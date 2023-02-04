تعليق غريب من رونالدو.. التعادل مع الفتح نتيجة مهمة

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سعادته بتسجيل أولى أهدافه مع فريق النصر، وذلك في مواجهة الفتح أمس الجمعة، والتي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن منافسات الجولة 15 بدوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل رونالدو هدف التعادل للنصر في شباك الفتح من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعدما كان فريقه متأخرا بنتيجة 1-2.

وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "سعيد لتسجيلي أول هدف لي في الدوري السعودي، مجهود كبير من الفريق بأكمله من أجل تحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية".

وانضم رونالدو إلى النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، وذلك بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، والتي خرج فيها منتخب بلاده البرتغال من دور الثمانية على يد نظيره المغربي بخسارته أمامه بنتيجة 0-1.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن ملاحقه الشباب الذي خاض 16 مباراة، فيما لعب النصر 15 مباراة.