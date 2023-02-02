10 صفقات مثيرة في «انتقالات الشتاء».. ولاعبو المغرب يقطفون «الثمار»

شهدت سوق الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية إثارة كبيرة، إذ تصدر تشيلسي الواجهة بتعاقده مع ثمانية لاعبين جدد في صفقات تاريخية لـ«البلوز»، يتصدرهم أغلى لاعب في تاريخ الكرة الإنجليزية، الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بـ121 مليون يورو. في المقابل، جنى نجوم المغرب ثمار تألقهم في كأس العالم 2022، إذ حصل لاعبو «أسود الأطلس» على اهتمام الأندية في الشتاء.. «الإمارات اليوم» تستعرض أبرز 10 صفقات عالمية في سوق الانتقالات الشتوية على النحو التالي:

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