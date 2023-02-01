الكشف عن تصميمات ملاعب "السعودية 2027" لاستضافة كأس آسيا

كشفت لجنة "السعودية 2027" المعنية بالملف السعودي لاستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027 لكرة القدم، عن تصميمات الملاعب الجديدة وكذلك تفاصيل تطوير ملاعب أخرى استعدادا لاستضافة البطولة. وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية في تقرير نشرته اليوم أن الملف تضمن تطوير استاد الملك فهد الدولي في الرياض، حيث سيجرى زيادة عدد المقاعد وإزالة المضمار وإنشاء مرافق جديدة، كما سيتضمن تطوير ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وإزالة المضمار وزيادة القدرة الاستيعابية والتوسع في المرافق.

وتضمن الملف تصميم "استاد الرياض" أحد ملاعب "السعودية 2027" الذي سيتم إنشاؤه قريبا بتصميم نوعي، مع إمكانية التعديل على القدرة الاستيعابية، وسيقدم تجربة ممتعة كما يمتاز بسهولة الوصول عبر المترو، وسيجرى قريبا تشييد "استاد الدمام" بمواصفات حديثة. وكان خامس الملاعب التي تناولها الملف السعودي هو استاد "مدينة الأمير سعود بن جلوي" شرق المملكة، حيث سيجرى العمل على تأهيله بشكل متكامل ورفع الطاقة الاستيعابية له.

ويشهد استاد الأمير محمد بن فهد، شرق السعودية، عملية تجديد هي الأولى من نوعها من أجل المشاركة في استضافة منافسات البطولة، وتتمثل عملية التجديد في زيادة عدد المدرجات وإزالة مضمار الركض. وأصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 بعد انسحاب أوزبكستان والهند وإيران، ومنح قطر استضافة كأس آسيا 2023.