سلمان بن إبراهيم رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى 2027

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسا للاتحاد القاري حتى 2027 بالتزكية.

ولم يترشح أحد لمنافسة الشيخ سلمان رئيس الاتحاد البحريني السابق ليصبح المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد الآسيوي من 2023 حتى 2027 في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في البحرين.

وكان الشيخ سلمان قد تولى رئاسة الاتحاد الآسيوي في 2013 ولمدة عامين لاستكمال ولاية القطري محمد بن همام بعد إيقافه.

وعوقب محمد بن همام بالإيقاف مدى الحياة من الفيفا في 2011 وتولى تشانغ جيلونغ المسؤولية بشكل مؤقت قبل انتخاب الشيخ سلمان الذي فاز في انتخابات 2015 ثم 2019.