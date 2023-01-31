رونالدو يبيع طائرته الخاصة.. كان يؤجرها في الساعة الواحدة بهذا المبلغ! (صور)

باع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل أخيراً إلى نادي النصر السعودي طائرته الخاصة بعد مرور أربعة شهور على عرضها، إذ يرغب "الدون" في شراء طائرة بمواصفات أعلى.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن إمكانات طائرة رونالدو التي باعها وهي من طراز "Gulstream G-200"، ولا يوجد منها إلا 250 قطعة حول العالم، طولها 7.4 متر، وعرضها 2.19 متر، وارتفاعها 6.53 متر، وتتسع إلى 10 أشخاص بالإضافة لوجود مقصورة عالمية، أما سرعتها القصوى فكانت تصل إلى 560 ميلاً في الساعة.

وأضافت أن رونالدو كان قد اشترى الطائرة عام 2015 مقابل 20 مليون يورو دون أن تذكر المبلغ الذي باع فيه الطائرة.

وواصلت الصحيفة ذكر المميزات الأخرى الموجودة في الطائرة رونالدو المباعة وقالت إنها تحتوي على ثلاجة وجهاز ميكروويف وفرن كهربائي وخدمة إنترنت وهاتف ونظام وسائط متعددة.

يذكر أن رونالدو كان يؤجر هذه الطائرة في الأوقات التي لا يستخدمها بسعر يتراوح بين خمسة آلاف إلى 8500 جنيه إسترليني في الساعة الواحدة، ويمتلك رونالدو طائرة خاصة ثانية من طراز (Gulfstream G650) تتسع لنحو 18 شخصا سيكتفي بها لحين شراء طائرة أخرى أكثر فخامة.