مدرب النصر السعودي يكشف حقيقة جديدة عن رونالدو.. هذه وجهته المقبلة!

كشف الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر السعودي عن حقيقة جديدة حول استمرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النادي حتى نهاية عقده الممتد موسمين ونصف حتى يوليو 2025.

وقال غارسيا في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إن "رونالدو لن يعتزل مع النصر وسيعود إلى أوروبا ليختم مسيرته هناك"، مما يؤكد ما تردد لحظة توقيع عقده مع النصر بأن بنداً في العقد المبرم بين الطرفين يسمح لرونالدو العودة إلى أوروبا الموسم المقبل.

وكانت وسائل الإعلام الأوروبية قد سلطت الضوء على إمكانية انتقال رونالدو إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي المملوك من صندوق الاستثمار السعودي خصوصاً إذا نجح الفريق في التأهل إلى إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.