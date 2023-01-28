30 مليون دولار مجموع جوائز "موسم الجيمرز" في السعودية

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين، عن موعد النسخة الثانية من موسم الجيمرز – الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – والذي ستحتضنه المملكة العربية السعودية على مدى 8 أسابيع ابتداءً من 6 يوليو القادم في مدينة الرياض.



وبعد النجاح الهائل الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي التي شهدت حضور حوالي 1.4 مليون زائر ومشاهدة حوالي 132 مليون شخص حول العالم لمنافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، أعلن الاتحاد أن النسخة الثانية ستكون أكبر وأضخم وأكثر تنوعًا، إن كان من ناحية عدد بطولات الرياضات الإلكترونية أو الحفلات الموسيقية أو الفعاليات الترفيهية المتنوعّة. كما أكّد الاتحاد أن مجموع الجوائز سيكون الأكبر في العالم في مجال الرياضات الإلكترونية حيث ستتخطّى الجوائز حاجز 30 مليون دولار (حوالي 112 مليون ريال سعودي)، ما يُعادل تقريبًا ضعف إجمالي جوائز الموسم الماضي.



وسيكون الموسم الثاني تحت مسمّى "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" وذلك للدلالة على منافسة أبطال الرياضات الإلكترونية العالميين والمحليين من أجل اعتلاء قمّة هذا الحدث الضخم، وعلى كون المملكة العربية السعودية وجهة الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية ومركز أبطال هذه الرياضات ونقطة الانطلاق العالمية لها. وكان الموسم الأوّل قد شهد مشاركة 113 فريقًا محترفًا عالميًا في بطولات متعدّدة في أقوى الألعاب الإلكترونية الشهيرة عالميًا