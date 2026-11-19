تستضيف القرية العالمية ضمن فعاليات موسمها الـ31، الفنانة السعودية، موضي الشمراني، في أمسية غنائية على المسرح الرئيس، الأحد 13 ديسمبر المقبل، في حفل يجمع جمهورها على باقة من أبرز أغانيها، ويضيف محطة جديدة إلى برنامج الحفلات الموسيقية التي يحتضنها الموسم.

وشقت موضي الشمراني طريقها الفني من خلال الغناء في حفلات الزفاف بالمملكة العربية السعودية، حيث تشكلت ملامح تجربتها الموسيقية المستلهمة من الأغنية الشعبية السعودية، قبل أن يتسع حضورها في المشهد الغنائي الخليجي، مستفيدة من أسلوب يجمع بين الإيقاعات الخليجية الحديثة والنغمات التراثية، والكلمات ذات المعاني العميقة. ومن أحدث إصداراتها أغنيتا «يا هلا بالغالي» و«الله لنا».

وتحمل الأمسية لجمهور الفنانة فرصة للاستمتاع بمجموعة من أغانيها المعروفة، من بينها «قفلوا باب المشاريه» و«بحر الهوى»، في عرض تستحضر من خلاله أجواء الأغنية السعودية والخليجية على خشبة المسرح الرئيس للوجهة الترفيهية.

وسيكون حضور الحفل متاحاً لجميع زوار القرية العالمية، من دون رسوم إضافية، إذ تشمله تذكرة دخول الوجهة، التي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني أو والتطبيق الرسمي للقرية العالمية، أو من شبابيك التذاكر عند البوابات.

ويأتي الحفل ضمن البرنامج الترفيهي للموسم الـ31، الذي يضم أكثر من 40 ألف عرض وفعالية تتنوع بين الحفلات الغنائية، والعروض اليومية والتجارب الثقافية والترفيهية المستوحاة من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار «عالم أكثر روعة».