الزمالك يقيل فيريرا ويعلن هوية المدرب الجديد!

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور عن إقالة البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تدريب الفريق الأول بعد الهزيمتين القاستين أمام الأهلي 1-3 وغزل المحلة 1-2 على التوالي في الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": "إن مجلس ادارة نادي الزمالك يعلن قرارة المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه قبل يومين في اجتماعه الأخير"، مضيفاً: "نشكر المستر فيريرا وجهازة المعاون من الاجانب بما فيهم مدرب اللياقة البدنية".

وأضاف: «استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤليته السابقة مسؤولا عن قطاع كرة القدم في النادي، واستمرار إسماعيل يوسف مديراً للكرة بالفريق الأول، وتعيين أسامة نبيه مديراً فنيا للفريق الأول".

واختتم: "تعيين كلا من حسين ياسر، ومحمد صبري مدربين مساعدين، وتعيين محمود فايز محلل أداء، استمرار ايمن طاهر مدربَا لحراس المرمي، التعاقد مع مدرب أحمال اجنبي، وهذا الجهاز مستمر لنهاية الموسم، والمطلوب استمرار الدعم الجماهيري".

ويتأخر الزمالك عن غريمه الأهلي في ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط والفارق مرشح للاتساع إلى 11 نقطة في حالة فوز الأهلي على البنك الأهلي في الجولة الـ15 للدوري المصري.