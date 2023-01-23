دوري الكرة السوري دون توقف بين الذهاب والإياب

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، أن الدوري الكروي الممتاز للموسم الحالي، سيلعب دون توقف بين مرحلتي الذهاب والإياب، خلافاً لما جرت العادة في المواسم الماضية.

وحدد اتحاد الكرة السوري، في بيانٍ له يوم الجمعة الثالثة من فبراير موعد ختام مرحلة الذهاب، عبر خوض مباريات الجولة 11 من الدوري، على أن تبدأ مرحلة الإياب يوم الجمعة التالي في العاشر من الشهر ذاته.

وجاء قرار اتحاد الكرة في سورية، جراء التوقفات الطويلة التي رافقت مرحلة ذهاب الدوري، ووصلت إلى ما يقارب الثلاثة أشهر.

وتتشارك فرق الوثبة والجيش وأهلي حلب مع نهاية الجولة العاشرة يوم الجمعة الماضي، صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري السوري الممتاز رصيد 16 نقطة لكل منهما، بفارق النقطتين عن فريق الفتوة في المركز الرابع، فيما يتذيل فريق المجد الدمشقي الترتيب برصيد النقطتين.