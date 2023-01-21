10ملايين ريال دفعها رجل أعمال سعودي ثمناً لأغلى تذكرة في تاريخ كرة قدم

بات رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي، صاحب أغلى تذكرة تدفع لحضور مباراة بتاريخ كرة القدم، بشرائه لتذكرة «فوق الخيال» لحضور مباراة نجوم النصر والهلال أمام فريق باريس سان جيرمان التي جرت الخميس الماضي على استاد «ملك فهد» الدولي، والبالغ قيمتها 10 ملايين ريال سعودي.

وأعلن المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الأربعاء الماضي، عن فوز مشرف الغامدي بمزاد تذكرة «فوق الخيال» بعدما وصل المبلغ إلى 10 ملايين ريال سعودي (2.7 مليون دولار) وهي الأغلي في التاريخ.

ومنحت تذكرة «فوق الخيال» صاحبها مشرف الغامدي فرصة المشاهدة عن قرب لنجوم الفريقين، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قاد الفريق المكون من لاعبي النصر والهلال السعوديين، والساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق باريس سان جيرمان، في مباراة أقيمت ضمن «كأس الرياض» على استاد ملعب «الملك فهد» الدولي، وانتهت بفوز ميسي ورفقائه على حساب فريق رونالدو بنتيجة (5-4).

كما منحت التذكرة الغامدي فرصة حضور حفل التتويج، ودخول غرف تغيير الملابس ولقاء نجوم الفريقين إضافة إلى ميزات أخرى.