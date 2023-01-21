الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يبحث عن "الفتاة الرائعة".. ويناشد الجزائريين للمساعدة

خطفت طفلة جزائرية الأضواء بعدما أطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" نداء للعثور على طفلة ظهرت خلال المباراة التي جمعت المنتخب الكاميروني ونظيره الكونغولي في كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي تقام في العاصمة الجزائرية.

ونشر الكاف على حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو للطفلة وهي ترقص على الأنغام الموسيقية خلال حضورها المباراة في ستاد ميلود هادفي في وهران.

وقال الكاف: "إلى الجزائر! ساعدنا في العثور على هذه الفتاة الرائعة! لدينا مفاجأة لها!"