عناق ميسي ورونالدو يخطف الأضواء في «موسم الرياض»

كانت لحظة مميزة حين تقابل النجمان العالميان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في مواجهة ودية أول من أمس، ضمن مباراة «موسم الرياض»، والتي قاد فيها رونالدو فريق كل النجوم من فريقي النصر والهلال، وقاد ميسي فريقه باريس سان جرمان، وانتهت 5-4 للفريق الباريسي. وأكد ميسي على متانة العلاقة بينه وبين رونالدو، وأنه سعيد بلقائه للمرة الأولى منذ سنوات في مواجهة بينهما، وقام بنشر فيديو عن معانقته لرونالدو على خاصية «الستوري» على حسابه في «إنستغرام»، وهو ما حظي بمتابعة كبيرة من قبل مشجعي النجمين العالميين، وعشاق كرة القدم حول العالم.

وشهدت المباراة حدثاً لافتاً، حيث سجل رونالدو، المنضم حديثا إلى النصر السعودي، هدفين، بينما كان ميسي قد افتتح النتيجة لسان جيرمان.