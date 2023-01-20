الريال يصطدم بأتلتيكو.. وبرشلونة مع سوسيداد في كأس إسبانيا

أسفرت نتائج قرعة ربع النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا التي سحبت اليوم عن مباريات قوية، على رأسها ديربي العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يواجه ريال مدريد غريمه وجاره أتلتيكو على ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل "الملكي"، بينما يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد، وفي المباراة الثالثة يلتقي فالنسيا مع ضيفه أتلتيك بلباو، ويستضيف أوساسونا فريق إشبيلية.

وتقام المباريات من جولة واحدة، دون ذهاب أو إياب، وهو ما جاء بحسب سحب القرعة أولا لفريقي ريال مدريد وبرشلونة. وكان الريال قلب الطاولة في ثمن النهائي على فياريال، وحول تأخره 2-0 إلى الفوز 3-2، بينما فاز برشلونة بخماسية على فريق أتلتيكو سبتة المتواضع.