كيف كان لقاء ميسي ورونالدو في الرياض؟ (فيديو)

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته بلقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في العاصمة السعودية خلال مباراة باريس سان جيرمان وفريق موسم الرياض (نجوم النصر والهلال) من خلال نشره على حسابه في "إنستغرام" فيديو أثناء مصافحته له في ممر اللاعبين وعناقهما قبل انطلاق المباراة.

ميسي ينشر هذا الفيديو في حسابه في إنستغرام 🤝 pic.twitter.com/WKIF94bHby — Akher Saa آخر ساعة (@Akhersaa) January 20, 2023

وكانت المرة الأولى التي يتقابل فيها النجمين منذ ديسمبر 2020، وانتهت المباراة بفوز أصدقاء ميسي 5-4، سجل خلالها ليونيل هدفاً وتعملق رونالدو بهدفين ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.