كيف كان لقاء ميسي ورونالدو في الرياض؟ (فيديو)

المصدر:
  • متابعات - محمد الحتو
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أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته بلقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في العاصمة السعودية خلال مباراة باريس سان جيرمان وفريق موسم الرياض (نجوم النصر والهلال) من خلال نشره على حسابه في "إنستغرام" فيديو أثناء مصافحته له في ممر اللاعبين وعناقهما قبل انطلاق المباراة.

 

وكانت المرة الأولى التي يتقابل فيها النجمين منذ ديسمبر 2020، وانتهت المباراة بفوز أصدقاء ميسي 5-4، سجل خلالها ليونيل هدفاً وتعملق رونالدو بهدفين ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

 

 

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