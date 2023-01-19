الاتحاد القطري يوقف عبدالكريم حسن إلى أجل غير مسمى

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم في بيان صحافي إيقاف مدافعه الدولي عبد الكريم حسن إلى أجل غير مسمى، وخصم نصف مستحقاته المالية وتغريمه 200 الف ريال قطري (نحو 55 الف دولار). كما عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري المدافع بسام الراوي ومحمد وعد بغرامة بقيمة 100 الف ريال (نحو 28 الف دولار) للأول و50 الف ريال (نحو 14 الف دولار) للثاني.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة فرانس بريس أن سبب استبعاد اللاعب هو استفزازه الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر صورة له عقب خسارة قطر أمام السنغال 1-3 في كأس العالم 2022، وهو ما اعتبرته تصرفا غير لائق إذ بدا اللاعب غير مهتم بمشاعرها الغاضبة من الخسارة.

وكان عبدالكريم دخل في جدال مع أحد المشجعين الذي انتقد عدم مبالاته بالخسارة وطالبه بمراعاة مشاعر الجماهير الحزينة من خروج قطر من الدور الأول، لكن رده كان صادما، مقللا من شأن المباراة وأهميتها، ما اعتبرته الجماهير استفزازا جديدا لمشاعرهم، واتهموه بالاستهتار وعدم الاحترام.

وسبق لعبدالكريم حسن أن تعرض للإيقاف لمدة خمسة أشهر من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي للعبة عام 2019 بسبب انفعاله المبالغ فيه في مباراة السد والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، حين دفع حكم المباراة العماني أحمد الكاف ما تسبب في طرده.