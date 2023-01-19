كيف وصل عراقيون إلى ملعب البصرة؟ مشهد صادم! (فيديو)

تداولت وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لمشجعين عراقيين يغرقون في الوحل خلال طريقهم إلى ملعب جذع النخلة لمتابعة المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين العراق وعمان المقررة اليوم الخميس عند الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

وأظهرت المشاهد أكثر من 150 ألف متفرج يحتشدون في محيط الملعب أملاً في الدخول إلى المدرجات في وقت امتلأ الملعب عن بكرة أبيه قبل ست ساعات من انطلاق المواجهة.

فيديو مثير | شاهد كيف وصل مئات المشجعين إلى ملعب جذع النخلة قبل المباراة النهائية لبطولة #خليجي_25 في #البصرة#العراق#الحدث pic.twitter.com/OXbzq4oci6 — ا لـحـدث (@AlHadath) January 19, 2023



وعلق مغردون على المشهد الصادم لمشجعين عراقيين يسبحون في الوحل من اجل الوصول للملعب قائلين: "ما هذا الذي نراه، هل هو سباق الحصن (البرنامج الترفيهي الياباني المعروف)".

وقال مشجع آخر: "شدعوه نهائي كاس العالم؟!"، ونصح آخر: "في اختراع اسمه تلفزيون تقدر تطالع فيه المباراة".

وفي المقابل، بررت جماهير عراقية المشهد بأن بلادهم متشوقة لاستضافة الأحداث الرياضية بعد سنوات عجاف من الحرب والحرمان الأمر الذي دفع المشجعين المتعطشين للمباريات والفرحة وانتظروا بشوق استضافة العراق لبطولة خليجي 25 وهو الحلم الذي تحقق وصاحبه تأهل "أسود الرافدين" إلى المباراة النهائية.

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