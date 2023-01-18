لاعب اختفى عن الأنظار.. والبحث جار عنه في هولندا وإسبانيا

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن البحث جار في هولندا وإسبانيا للعثور على لاعب سابق اختفى عن الأنظار منذ 6 يناير الجاري. وقالت إن عائلته أطلقت دعوة للعثور عليه، قائلة إنها فقدت الاتصال به منذ بداية السنة، وترجح أن يكون في إسبانيا، وكشفت عن أنه يعاني بشدة في الفترة الأخيرة من الاكتئناب، وتخشى أن يصيبه مكروه.

وذكرت "ميرور" أن أجهزة الشرطة في هولندا وإسبانيا، تتعاون للعثور على اللاعب السابق، مارك فان دي بوغارت، الذي لعب سابقا لفريق فيينورد الهولندي، وإشبيلية الإسباني، ويبلغ من العمر 37 عاما. ودعت كل من لديه معلومة عنه للاتصال بعائلته أو بالشرطة في كلا البلدين. يذكر أن بوغارت سبق له اللعب لمنتخبات هولندا السنية، دون الفريق الأول، واعتزل اللعب في العام 2018. وانضم إلى جهود البحث عنه العديد من زملائه السابقين، ومدربين وغيرهم، وتم نشر صوره وأرقام الاتصال به في حسابات التواصل الاجتماعي في هولندا وإسبانيا، ومن خلال العديد من وسائل الإعلام.