مصرع 6 مشجعين في حادث سير بـ«خليجي 25»

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم أمس نتيجة اصطدام حافلتهم بشاحنة على طريق دولي بين الناصرية والبصرة في جنوب العراق فيما كانوا متوجهين لمشاهدة مباراة ضمن بطولة كأس الخليج لكرة القدم.

ووقع الحادث حينما «اصطدمت حافلة تقل مشجعين متوجهين إلى البصرة لحضور مباراة قطر والعراق» ضمن نصف النهائي، بشاحنة، ما أدّى إلى «مقتل ستة أشخاص»، وفق مدير الطب العدلي في محافظة ذي قار عبدالحسين الجابري.

وأضاف أن «خمسة جرحى كذلك أدخلوا مستشفى الناصرية العام، اثنان منهم بحالة خطرة وزودا بجهاز تنفس»، و«ثلاثة آخرون تعرضوا لكسور مختلفة».

وقال إن «سبب الحادث هو الضباب الكثيف الذي تشهده مدينة الناصرية وطرقها الخارجية».