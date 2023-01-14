اختفاء ملايين الدولارات من حساب الرجل الأسرع في العالم

اختفت ملايين الدولارات من الحساب الاستثماري للعدّاء الجامايكي يوسين بولت بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية التي كشفت بأن قسم التحقيقات المالية في جامايكا ولجنة الخ دمات المالية تجري التحقيق في القضية.

وأصدر بولت الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية 8 مرات بياناً صحافياً قال فيه: "تم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمعرفة ما حدث في حساب بولت. يتعامل بولت مع المؤسسة الاستثمارية منذ أكثر من 10 سنوات. يجري العمل حاليا على مراجعة محفظته الاستثمارية بالكامل".

وأوضحت الصحيفة أن موظف سابق في المؤسسة الاستثمارية التي فقد فيها بولت جزءا من أمواله متورط في عملية السطو الكبيرة.

يذكر أن بولت جمع في عامه الأخير في المضماير الرياضية قبل الاعتزال في عام 2017 أرباحا كبيرة بلغت 25 مليون إسترليني (30 مليون و577 ألف دولار تقريبا)، فيما تقدر ثروته بـ 74 مليون إسترليني (90 مليون و500 ألف دولار).