شاكيرا تهاجم بيكيه بأغنية جديدة.. "استبدلت الفيراري بسيارة رينو"!

هاجمت المغنية الكولومبية شاكيرا زوجها السابق لاعب برشلونة المعتزل أخيراً جيرارد بيكيه بعدما انفصل عنها وارتبط بصديقته كلارا شيا وذلك من خلال أغنية جديدة أطلقتها وحصدت أكثر من 65 مليون مشاهدة في غضون 24 ساعة فقط من طرحها على "يوتيوب".

وفسر الجمهور كلمات الأغنية القاسية بأنها رد من شاكيرا على بيكيه خصوصا المقطع الذي تقول فيه: "استبدلت سيارة فيراري بسيارة (رينو).. استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو.. لقد ركبت طائرة أخرى ولن أعود إلى هنا، فأنا لا أريد مزيدا من خيبات الأمل".

واتضحت الصورة من خلال المقطع القائل: "ترتاد النادي الرياضي كثيرا، اعتنِ بعقلك أيضا.. لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي".

يذكر أن شاكيرا وبيكيه انفصلا قبل أشهر بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، ولكن المغنية الكولومبية اكتشفت علاقة بين لاعب برشلونة والفتاة الصغيرة كارلا شيا.