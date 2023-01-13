أعلن نادي بيرنلي الانجليزي عن التعاقد مع اللاعب العراقي أمين الدخيل، وجاء الإعلان من خلال الموقع الرسمي للنادي. وتصل مدة العقد إلى مدة ثلاثة وسنوات ونصف وتمثيل الفريق الاول في دوري الدرجة الاولى الانجليزي، قادما من نادي فينست ترودين البلجيكي ويلعب الدخيل بمركز قلب الدفاع ويبلغ من العمر 20 سنة.

ويدرب نادي بيرنلي المدرب البلجيكي فينسنت كومباني. وأصبح امين الدخيل ثاني لاعب عراقي يلعب في الكرة الإنجليزية، اضافة الى لاعب مانشستر يونايتد زيدان اقبال.