عرض خيالي من الهلال السعودي لميسي.. الأغلى في تاريخ كرة القدم

دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة مع قائد المنتخب الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، من أجل التعاقد والانتقال إلى الدوري السعودي في رد قوي على صفقة انتقال رونالدو إلى النصر، ولكن يبدو أن عرض الهلال سيكون الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وذكرت شبكة CNN الإخبارية أن نادي الهلال السعودي قدم بالفعل عرض للاعب السعودي بقيمة وصلت إلى 400 مليون يورو سنوياً وهو ما يجعل اللاعب قد يرفض التجديد مع نادي الفرنسي الذي يقضي معه أخر 6 أشهر في عقده.

وكان ميسي قد ختم مسيرته الكروية الرائعة بالتتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، والتتويج باللقب الغائب عن الأرجنتين منذ 36 عاماً، لتشهد الأيام المقبلة العديد من التقارير عن مستقبل اللاعب.

ونجح النصر في التعاقد مع أفضل لاعب في العالم 5 مرات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة بقيمة 200 مليون يورو سنوياً، وذكر رونالدو في تصريح سابق أن الهلال السعودي قد تقدم بعرض للاعب قبل انتقاله رسمياً إلى النصر.

وسيكون الأمر سهلاً إلى نجح الهلال من رفع العقوبة الموقعة عليه وهي حرمانه من التعاقدات بسبب قضية محمد كنو.