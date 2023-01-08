الهلال السعودي يدخل في منافسة شرسة للحصول على توقيع زين الدين زيدان

ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد، أن نادي الهلال السعودي لكرة القدم دخل في المنافسة الشرسة مع عدة أندية أوروبية ومنتخبات عالمية للحصول على توقيع الفرنسي ذات الأصول الجزائرية زين الدين زيدان.

وذكر موقع «سعودي» الرياضي الذي نشر النبأ نقلا عن مصدر له - لم يسمه - أن «المنافسة الشرسة من الأندية والمنتخبات العالمية، ستقلص من فرص الهلال السعودي في تعيين الفرنسي مدربًا له، بينما يمر الزعيم بفترة من النتائج المهتزة مع الأرجنتيني رامون دياز».

وأضاف:«تأتي تلك الخيارات وسط اهتمام من الهلال على الحصول على توقيع زيدان، حسب التقارير الأخيرة من السعودية».

وأضاف الموقع:«يستمر الحديث عن المتغيرات في الكرة السعودية، خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، ومفاوضات أندية دوري روشن مع نجوم أو مدربين جدد».

وانضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر خلال الأيام الماضية، ليفتح الباب أمام انضمام المزيد من الأسماء الكبرى في عالم كرة القدم.

وسيطيح الهلال بالأرجنتيني رامون دياز، الذي يعاني على مستوى النتائج منذ بداية الموسم الحالي، في حال توصل لاتفاق مع زين الدين زيدان وفقا لـ«سعودي» الرياضية.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن العديد من الأندية والمنتخبات تتنافس على فرصة تعيين زين الدين زيدان مدربًا لها.

ويحاول المنتخب البرازيلي الحصول على توقيع الفرنسي، خاصة بعدما جدد الاتحاد الفرنسي للمدير الفني ديديه ديشامب، ما أنهى حلمه في تدريب الديوك.

ويعد المنتخب البرتغالي فرصة متاحة أمام الفرنسي للعودة إلى التدريب بينما من المتوقع أن يدخل يوفنتوس في السباق خلال الفترة المقبلة.

وكان زيدان مرشحا لخلافة ديشان، إلا أن المشوار الجيد لرفقاء مبابي في مونديال قطر، جعل الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشان إلى غاية 2026.