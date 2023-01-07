وفاة أسطورة الكرة الإيطالي فيالي بعد صراع مع المرض

توفي أسطورة الكرة الإيطالية، مهاجم المنتخب الإيطالي السابق جانلوكا فيالي بعمر 58 عاماً بعد معاناة من سرطان البنكرياس في السنوات الأخيرة بحسب ما أعلن ناديه السابق سمبدوريا أمس. وأصيب فيالي بالمرض عام 2017، وبعد فترة علاج أولي، بدا أنه تخلص منه لاسيما خلال عمله مساعداً لمدرب إيطاليا الحالي وزميله السابق في سمبدوريا مانشيني عندما توج بكأس أوروبا صيف عام 2021. لكن المرض الخبيث عاوده ودخل المستشفى في 14 ديسمبر الماضي للعلاج قبل وفاته أمس.

وفي مسيرته كلاعب، تألق فيالي لأول مرة في سمبدوريا إلى جانب مدرب المنتخب حالياً روبرتو مانشيني، حيث قاد النادي إلى لقب الدوري الإيطالي (1991) وكأس الكؤوس الأوروبية (1990) وإلى نهائي دوري أبطال أوروبا (1992).