تعادل سلبيا.. أسود الرافدين "بلا أنياب" أمام عُمان

خيم التعادل السلبي من دون أهداف على المباراة الأولى لدورة كأس الخليج في نسختها الـ25 والتي جمعت العراق "الدولة المستضيفة" مع عمان، على استاد النخلة في مدينة البصر الرياضية.

وبتلك النتيجة تتواصل العُقدة التاريخية التي تُلازم أصحاب الأرض في المباريات الافتتاحية لدورات كأس الخليج العربي، مكتفيا بالتعادل السلبي أمام عُمان في المباراة التي جمعتمها يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

وفشل العراق الذي أزره 60 ألف مُشجع في استغلال أفضليته خلال المباراة وتحديداً في الشوط الأول لتسجيل فوزه الأول على عُمان والذي حُرم منه في أخر خمسة مباريات جمعتهما في دورات كأس الخليج.

وجاء الشوط الأول ضعيفا من ناحية المستوى الفني وقلت الفرص على المرميين على الرغم من الحماس الذي بدأ به العراقيين المباراة لكنهم لم يتمكنوا من تهديد مرمى الحارس إبراهيم المخيني، سوى في مرة واحدة من تسديدة ضرغام إسماعيل والتي أبعدها الحارس بصعوبة.

ونجح منتخب العراق أن يواصل أفضليته في الشوط الثاني ونجح في العديد من المرات أن يُهدد مرمى عُمان عبر تسديدة من ضربة ثابتة لعبها ضرغام إسماعيل، لترتطم الكرة في العارضة ومن بعدها في الحارس وتتحول لضربة ركنية