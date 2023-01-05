رونالدو غير مؤهل للعب مع النصر السعودي

لم يسجّل نادي النصر السعودي لاعبه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد في قائمته لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يحول دون خوضه المباريات الرسمية، على ما أفاد مسؤولان في النادي اليوم الخميس.

وأكّد المسؤولان وصول البطاقة الدولية للاعب البالغ 37 عاماً من أنكلترا مساء الأربعاء، بعد توقيعه عقدا خياليا لسنتين ونصف بأكثر من 200 مليون يورو.

لكنّ المسؤول الأول الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام قال: "وصلت البطاقة الدولية لرونالدو لكنّ النصر لم يسجله بعد لعدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي".

وتضم قائمة النصر الملقب في السعودية بـ"العالمي" 8 لاعبين أجانب، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح المنظمة للدوري السعودي.

وأضاف المصدر "لا بد من رحيل لاعب أجنبي لتسجيل رونالدو سواء بالبيع أو بانهاء العقد بالتراضي".

وأكد المصدر الثاني الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته عدم تسجيل "صاروخ ماديرا" حتى بعد ظهر الخميس رغم وصول بطاقته.

وتابع "هناك مفاوضات جارية لبيع احد اللاعبين لكن لم تصل لمراحلها الأخيرة بعد".

وتضم تشكيلة النصر الحالية التي يشرف عليها المدرب الفرنسي رودي غارسيا الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، المدافع العاجي جيسلان كونان، المدافع الإسباني ألفارو غونساليس، لاعب الوسط البرازيلي لويز غوستافو، لاعب الوسط الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، المهاجم الأرجنتيني غونسالو "بيتي" مارتينيس، المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا والمهاجم الكاميروني فنسان أبو بكر.

وأشارت تقارير في الإعلام المحلي أنّ الأوزبكي ماشاريبوف الأقرب للرحيل لناد محلي.

وأكّد المسؤولان أنّ رونالدو لن يشارك الخميس في لقاء النصر أمام الطائي لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري والتي تنطلق الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، بسبب عدم تسجيله.

ورفض المسؤولان تأكيد إذا كانت بطاقة اللاعب جاءت مصحوبة بعقوبة المنع من اللعب لمباراتين أم لا.

وكان رونالدو عوقب بالإيقاف مباراتين في نوفمبر الماضي على خلفيه تحطيمه لهاتف نقال بين يدي طفل من مشجعي ايفرتون الانكليزي بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق مانشستر يونايتد في ابريل الفائت.

وأحال مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم فرانس برس لنادي النصر ردا على سؤال حول تسجيل الـ"دون" أو وصول بطاقته مصحوبة بعقوبة المباراتين.

ونفدت جميع تذاكر اللقاء الذي سيقام على ملعب "مرسول بارك" الخاص بالنصر والذي يتسع لأكثر من 25 ألف متفرج.

ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي بـ26 نقطة في 11 مباراة.

ومن المتوقع أن يرفع جمهور النصر تيفو خاص (شعار يرسمه المشجعون على المدرج) يحمل كلمات رونالدو في حفل تقديمه "أنا عالمي"، حسب ما أفاد مقربون من رابطة مشجعي النصر.