توصية بتعيين تييري هنري مدربا لبلجيكا

أوصى الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا روميلو لوكاكو وقلب الدفاع المخضرم توبي ألدرفيرلد بتزكية ترشيح الفرنسي تييري هنري لتولي تدريب منتخب "الشياطين الحمر" خلفا للإسباني روبرتو مارتينيس الذي لم يتم تجديد عقده بعد خروج بلجيكا من الدور الأول في مونديال قطر. ونقلت شبكة "سكاي" في إيطاليا عن لوكاكو "بالنسبة الي، تييري هنري هو المدرب المقبل لبلجيكا، ليس لدي أدنى شك".

أما ألدرفيرلد فقال لشبكة "في أر تي" البلجيكية "هنري سيكون الحل المثالي". وكان الاتحاد البلجيكي طلب أواخر ديسمبر الماضي من المدربين الراغبين بالاشراف على المنتخب التقدم بترشيحهم، مشيراً الى انه يتعين على المدرّب أن يكون "فائزاً متسلسلاً مع خبرة ادارة لاعبين من مستوى عال". واعتبر كل من لوكاكو والدرفيرلد بان هذه الصفات تنطبق على هنري وقال الأول "يحظى باحترام جميع اللاعبين، لقد فاز بكل شيء. يعرف القيام بالتدريب، ويعرف ماذا يتعين علينا القيام به للوصول. هو يعرف الفريق والجهاز الفني تمام المعرفة. بالنسبة الي فهو المدرب المثالي لمنتخبنا الوطني". يذكر ان هنري عمل مساعدا للمدرب مارتينيس في السنوات الأخيرة.

أما الدرفيرلد فقال "فاز هنري بجميع الألقاب التي يمكن ان تفوز بها. بالاضافة الى ذلك، فهو يعرف الفريق جيدا. ادرك تماما بأن مسألة تقليص عمر اللاعبين ضرورية لكن يجب ان تعرفوا ايضا اسباب وصولنا الى هنا. هنري يعرف ذلك تماما".

ويعتبر لوكاكو الى جانب كيفن دي بروين والحارس تيبو كورتوا من ركائز المنتخب الذين تتم استشارتهم من قبل الاتحاد المحلي لمعرفة رأيهم في هوية المدرب الجديد.ويملك المدربون حتى العاشر من الشهر الحالي للتقدم بترشحهم علما بأنه بالاضافة الى اسم هنري، يبرز أيضا الهولندي لويس فان خال والمحلي ميشال برودوم حارس مرمى المنتخب سابقا.