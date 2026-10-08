الياباني الفائز بـ «نوبل الكيمياء»: إنه اليوم الأروع في حياتي

مُنِحَت جائزة نوبل في الكيمياء، أمس، للفرنسي هنري كاغان وللياباني كينسو سواي، عن أبحاثهما في ما يُعرَف بالتحفيز غير المتماثل، وعللت لجنة نوبل إعطاء الباحثَين هذه الجائزة بكون «اكتشافاتهما أدت دوراً حاسماً بالنسبة إلى الكيميائيين الذين يبتكرون تفاعلات مخصّصة لصناعة المنتجات الصيدلانية».

وسبق لجزء من هذا القطاع أن نال جائزة عام 2001، لكنها لم تُمنح لكاغان الذي يُعدّ في فرنسا والعالم «أب» هذه التقنية، ما أثار في حينه احتجاج وزارة البحث العلمي الفرنسية.

ولايزال كاغان، البالغ 95 عاماً، أستاذاً في جامعة باريس-ساكلي، أما كينسو سواي (76 عاماً) فأستاذ بجامعة العلوم الطبيعية في طوكيو.

وقال الفائز الياباني عندما اتصلت به مؤسسة نوبل هاتفياً: «إنه اليوم الأروع في حياتي».

ومُنحت الجائزة، العام الماضي، لثلاثة باحثين ابتكروا ما يُسمى بالهياكل الفلزية العضوية، وهي هياكل جزيئية ذات مساحات واسعة تسمح بمرور الغازات والمواد الكيميائية الأخرى. وتُختتم سلسلة جوائز نوبل بالإعلان عن جائزة الاقتصاد، في 12 الجاري.