رونالدو: مهمتي في أوروبا انتهت.. أعطيت كلمتي للنصر

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو أمس، إنّه لاعب «فريد» لانتقاله إلى السعودية، مشيراً إلى أنه متعطش لتحقيق مزيد من النجاح بعد الانضمام لنادي النصر في صفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو.

وأفاد رونالدو خلال تقديمه في مؤتمر صحافي عُقد في ملعب مرسول بارك في الرياض «أنا لاعب فريد من نوعي. من الجيد الحضور إلى هنا (السعودية). حطّمت كل الأرقام القياسية هناك (أوروبا) وأود كسر القليل من الأرقام القياسية هنا».

وتابع «جئت إلى هنا للفوز، لألعب، لأكون جزءاً من نجاحات البلد وثقافة البلد».

وكشف رونالدو الذي حقق مسيرة مذهلة مع ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي أنه رفض عدداً من العروض من أوروبا وأماكن أخرى للانضمام إلى النصر.

وأردف ابن الـ37 عاماً «مهمتي في أوروبا انتهت، تلقيت العديد من العروض من أوروبا، والعديد من البرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وحتى في البرتغال».

وأضاف اللاعب المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات «حاولت العديد من الأندية التوقيع معي لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، ليس فقط لفرصة لعب كرة القدم ولكن (لأكون) جزءاً من هذا البلد الرائع. وبالنسبة لي كان ذلك تحدياً».

النجم البرتغالي:

• «جئت إلى هنا للفوز.. لألعب.. لأكون جزءاً من نجاحات البلد وثقافته».