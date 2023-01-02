عقوبة قاسية.. أزمة من كأس العالم 2022 تنتقل إلى الدوري المصري

شهد الدوري المصري مؤخراً أزمة جديدة كان بطلها مدرب فريق المصري البورسعيدي، بعدما قام بفعل ظهر مؤخراً في كأس العالم قطر 2022 عقب نهاية مباراة فريقه أمام أسوان حيث خسر المصري أمام أسوان وهي النتيجة التي رفضها المدرب المصري وقام بفعلته.

وذكرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنها اتخذت عددا من القرارات بعد انتهاء المرحلة العاشرة في الدوري المصري، كان من ضمنها تحمل النادي المصري البورسعيدي ما تم إتلافه من قبل المدير الفني للفريق حسام حسن بناء علي تقرير الشركة المسؤولة عن تقنية حكم الفيديو المساعد خلال أسبوع من تاريخ القرار، بعد قيامه بتحطيم شاشة تقنية الفيديو عقب مباراة أسوان بالدوري المصري.

وكانت بطولة كأس العالم قد شهدت حالة مشابهة عقب نهاية مباراة غانا والأورغواي، حيث قام لاعب الأورغواي كافاني بتحطيم جهاز "تقنية الفار" المتواجد خارج الملعب والذي يذهب إليه الحكم عند استدعائه، حيث عبر كافاني عن اعتراضه على القرارات التحكيمية، بتحطيم جهاز تقنية الفيديو، خلال خروجه من ملعب المباراة متجهاً لغرف تغيير الملابس

وجاءت العقوبة قاسية حيث أكد الاتحاد أنه تم توقيع غرامة علي حسام حسن 100 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين لما بدر منه، وإيقافه تلقائيا في حالة عدم السداد خلال المواعيد المقررة ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار، وكان المصري خسر 1 - 2 أمام ضيفه أسوان، ليتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.