رونالدو: متشوّق لتجربة دوري جديد.. رؤية النصر ملهمة جداً

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن حماسه لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، بعد توقيعه عقداً مع النصر، يمتد حتى عام 2025.

وقال رونالدو (37 عاماً) لحساب نادي النصر على «تويتر»: «متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة.. الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً، وأنا متحمس للانضمام إلى زملائي بالفريق لنقوم معاً بمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات».

وأعلن النصر رسمياً عن ضم كريستيانو رونالدو، الذي فسخ عقده بالتراضي قبل أسابيع مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. وأضاف النادي عبر حسابه على «تويتر»: «وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر، قبل قليل عقداً مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، وسيمتد العقد حتى 2025»، مصحوباً بصورة رونالدو وهو يحمل القميص رقم 7 للنادي.

وتابع: «تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد»، من دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

من جهته، قال آل معمر: «هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد. هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم. بوجوده في النصر سنمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة».

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بالصفقة. وقال عبر حسابه على «تويتر»: «سعيد بوجود أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية. مرحباً بك كريستيانو في المملكة. سندعم بقية أنديتنا لإبرام صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريباً».