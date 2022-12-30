الكشف عن مكان إقامة رونالدو في السعودية.. وموعد التوقيع الرسمي مع النصر

ذكرت وسائل إعلام سعودية عن مكان إقامة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرياض بعد إتمام صفقة تعاقده مع نادي النصر لمدة موسمين ونصف.

وقالت صحيفة "ملاعب" إنه تم الانتهاء من تجهيز قصر لرونالدو وعائلته بمنطقة المحمدية في العاصمة الرياض، وكشفت بأن القصر يتألف من ثمانية غرف نوم، وشلال ماء كبير، ومناطق خضراء واسعة، ومسبح أولمبي، و3 فلل مجاورة إضافية.

ومن المقرر أن يصل رونالدو إلى السعودية بعد الثالث من يناير المقبل لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع رسمياً على العقد.

يذكر أن رونالدو بدأ مسيرته في سبورتنغ لشبونة، ولعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد في ولاية ثانية لم يكتب لها النجاح قبل الانتقال إلى النصر السعودي.

وحصد رونالدو مع البرتغال لقبي دوري الأمم الأوروبية 2016 وكأس أوروبا 2019، كما توّج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا منها 4 مع ريال مدريد الإسباني ويعد الهداف التاريخي للبطولة.