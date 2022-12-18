الرجاء يطلب المشاركة بدلاً من الأهلي في مونديال الأندية.. ويؤكد: البطولة لن تنجح بمشاركة بطل مصر

أكد رئيس نادي الرجاء المغربي عزيز البدراوي أن فريقه يستحق المشاركة في كأس العالم للأندية 2022 التي تقام فبراير المقبل في المغرب.



وقال البدراوي لقناة صدى البلد المصرية إن الرجاء هو وصيف بطل الدوري المغربي، ولديه الأحقية في المشاركة بالبطولة، والبطولة مقامة في المغرب.



وأضاف: "يسعدنا أن ينظم المغرب البطولة، وكان من المتبع أن يفتتح بطل الدوري في البلد المستضيف البطولة، والوداد موجود بصفته بطل إفريقيا، ومن حق الرجاء أن يلعب كممثل للمغرب".



وتابع: "نستحق المشاركة في كأس العالم للأندية لأننا وصيف الدوري المغربي، فالوداد لا يمثل المغرب، وبناء عليه من سيمثل البلد المستضيف؟".



وواصل: "الرجاء هو الأحق بالتمثيل، لأنه وصيف بطل الدوري المغربي، ونجاح البطولة مرهون بالحضور الجماهيري، وهذا لن يحدث في وجود الأهلي".



يذكر أن الأهلي المصري أعلن تلقيه خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد مشاركة البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا بعشرة ألقاب للمرة الثامنة في كأس العالم للأندية كأكثر الأندية الإفريقية مشاركة في المونديال.