رئيس دولة أوروبية يعلن دعمه لمنتخب المغرب ضد كرواتيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن دعمه للمنتخب المغربي اليوم السبت ضد نظيره الكرواتي في المباراة التي تجمع المنتخبين على المركز الثالث في كأس العالم "قطر 2022".

ونقلت قناة روسيا اليوم عن موقع "نوفوستي آر إس" الصربي تصلايحات للرئيس فوتشيتش قال فيها: "لا أعرف من سأشجع في المباراة النهائية (بين فرنسا والأرجنتين)، ولكنني أدعم المنتخب المغربي للفوز بالمركز الثالث، لأنهم إخوتنا".

يذكر أن تسعينيات القرن الماضي شهدت توتراً سياسياً كبيراً بين صربيا وكرواتيا وصراعاً وصل إلى حد الحرب الأهلية بينهما بعد تفكك جمهورية يوغسلافيا.