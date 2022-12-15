محمد صلاح.. موعد مباراة ليفربول وميلان في دبي والقنوات الناقلة

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي غداً الجمعة مباراته الختامية في كأس سوبر دبي 2020 والتي تقام في استاد آل مكتوم ويتقابل فيها مع أي سي ميلان الإيطالي بختام البطولة بعد أن كان الفريقين قد تعرضا للخسارة في المباراة الأولى من البطولة التي شارك فيها أرسنال الإنجليزي وليون الفرنسي، وخاضوا مباراتين قبل إنهاء مشاركاتهم ومغادرة البطولة.

وينتظر الجمهور المصري في الإمارات ظهور فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، الذي تواجد في المباراة الأولى أمام ليون ولكنه أخفق في إحراز ركلة جزاء أمام الفريق الفرنسي ولكن بالرغم من ذلك قام ما يقارب من 15 ألف مشجع بانتظار اللاعب بعد المباراة وقبلها وحرص على التواصل معهم.

وتوج أرسنال بالبطولة رسمياً بعد الفوز في مباراتين أمام ليون وميلان، كما فاز في ركلات الجزاء التي تقام بشكل إجباري بعد المباريات للحصول على نقطة إضافية، رغبة من اللجنة المنظمة في حساب الترتيب العام للبطولة بالختام،

وفاز أرسنال في مباراتيه على ليون 3-0 وميلان 2-1، كما فاز في ركلات الجزاء الترجيحية ليصل إلى العلامة الكاملة 8 نقاط.

موعد مباراة ليفربول وميلان بتوقيت الإمارات

ليفربول – ميلان

الساعة: 19:30 مساءً

استاد آل مكتوم

القنوات الناقلة

تشهد البطولة تغطية عالمية تصل إلى 105 قناة ووسيلة إعلامية عالمية وتنقل المباراة على قناة دبي الرياضية الناقل الرسمي للبطولة في الإمارات