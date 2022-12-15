موعد مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد ثالث كأس العالم قطر 2022

خسر المنتخب المغربي فرصة التواجد في نهائي كأس العالم 2022 عقب الخسارة أمام فرنسا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس العالم لينتهي حلم المنتخب المغربي في الوصول إلى المباراة النهائية ولكنه حسب احترام العالم.

ويبحث المنتخب المغربي عن انجاز جديد عندما يتقابل مع المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركز الثالث في مباراة مكررة بعد أن كانا قد تقابلا في أول مباراة بالمونديال وتعادلا سلبيا بدون أهداف، ليتكرر اللقاء مرة أخرى في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويتقابل الفريقين في استاد خليفة الدولي بالمباراة رقم 63 بالمونديال يوم السبت المقبل عند الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات.