قناة ألمانية تستفز جمهور المغرب قبل قمة فرنسا في كأس العالم (صور)

أثار تقرير نشرته قناة "فيلت" الألمانية غضب المغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي جاء عن طريقة احتفال لاعبي منتخب المغرب عقب الفوز على منتخب البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر 2022، حيث ربطت بين طريقة احتفالهم وتنظيم (داعش) الإرهابي.

وقامت القناة نشر صورة ظهر فيها لاعبو المنتخب المغربي، عبد الحميد الصابري، وزكرياء أبو خلال، وإلياس الشاعر، سبابتهم إلى الأعلى وربطتها بصور لتنظيم "داعش" الإرهابي ووصف المذيع الألماني تلك الصورة بأنها "مثيرة للغضب والاستفزاز".

وأثار هذا التقرير غضب المغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن رفع إصبع السبابة هي إشارة يستخدمها المسلمون منذ قديم الزمن وهي تذكير احتفالي بوحدانية الله وتأكيد الإيمان، والغريب في القناة أن ما قام به لاعبو المغرب هو نفس احتفال عدد كبير من نجوم كرة القدم مثل الظاهرة رونالدو وميسي وكريسيتانو رونالدو، حيث يقومون أيضاً برفع أصابعهم لشكر الله على الهدف.

وبرر مذيع القناة تقريره بأن رفع السبابة هي الإشارة ذاتها التي يستخدمها "متشددو تنظيم الدولة الإسلامية بعد فتوحاتهم"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه غير متأكد مما إذا كان لاعبو "أسود الأطلس" يقصدون دعم" أي تنظيم إرهابي" باستخدامهم "إشارة التوحيد".

تقرير القناة التلفزيونية جعل المتابعين المغردون يردون بقوة حيث قام أحد المغردون بنشر صورة مركبة للاعبين المغاربة الثلاثة (عبد الحميد الصابري، وزكرياء أبو خلال، وإلياس الشاعر) إلى جانب النجمين البرازيلي السابق رونالدو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو وهما يحتفلان بتسجيل الأهداف برفع السبابة وعلق على منشوره قائلاً: "قناة وليت الألمانية تزعم أن ثلاثة لاعبين مغاربة يستخدمون إشارة تنظيم دولية، يبدو أن (البرازيلي) رونالدو، و(كريستيانو) رونالدو كانا أيضا من أعضاء داعش؟؟!.. العنصرية والغباء مزيج خطير ومخيف".