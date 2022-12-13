حقيقة الاعتداء على لاعبي البرازيل بعد العودة من مونديال قطر (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحافلة المنتخب البرازيلي تتعرض للاعتداء من الجماهير وهي تقل لاعبي "السامبا" لدى عودتهم من الدوحة يجرون أذيال الخسارة من كرواتيا بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي من كأس العالم "قطر 2022".

واتضح أن الفيديو صحيح ولكنه من رحلة عودة منتخب السامبا خاسراً بعد المشاركة في مونديال روسيا 2018 والهزيمة من بلجيكا بهدف دون مقابل، وليس النسخة الحالية لكأس العالم.

وكانت البرازيل - المرشحة الأولى للفوز باللقب- لكنها سقطت بشكل مفاجئ أمام كرواتيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتمر الجماهير البرازيلية بأزمة نفسية غير مسبوقة خصوصاً أنها كانت تأمل التتويج باللقب السادس في تاريخها.