كرواتيا تطيح البرازيل وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم

تأهل المنتخب الكرواتي للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب البرازيلي 4 / 2 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية، في دور الثمانية من البطولة. وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي ليلعبا شوطين إضافيين تعادلا خلالهما 1/1.

وتقدم المنتخب البرازيلي بهدف سجله نيمار في الدقيقة الأولي من الوقت الإضافي الشوط الإضافي الأول، قبل أن يتعادل المنتخب الكرواتي عن طريق برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 117. وفي ركلات الترجيح سجل للمنتخب الكرواتي نيكولا فلاسيتش ولوفرو ماجر ولوكا مودريتش وميسلاف أورسيتش. فيما سجل للبرازيل كل من كاسيميرو وبيدرو جيليرمي وأهدر رودريجو وماركينيوس ركلتين.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكرواتي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة هولندا والأرجنتين التي تقام في وقت لاحق من اليوم. وعلى ملعب استاد "المدينة التعليمية" وسط حضور 43 ألف و893 مشجعا، انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليخوض الفريقان وقتا إضافيا شهد تسجيل النجم نيمار هدف التقدم للبرازيل في الدقيقة 105 ثم تعادل برونو بتكوفيتش لكرواتيا في الدقيقة 117 وانتهى الوقت الإضافي بالتعادل 1 / 1 ليحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز كرواتيا 4 / 2 .

ويلتقي المنتخب الكرواتي في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد لوسيل، الفائز في مباراة دور الثمانية المقررة اليوم بين المنتخبين الأرجنتيني والهولندي. ونجح المنتخب الكرواتي، وصيف بطل مونديال 2018، في فك عقدته أمام نظيره البرازيلي، الأكثر تتويجا بلقب كأس العالم برصيد خمسة ألقاب، حيث كان الفوز هو الأول لكرواتيا على البرازيل في تاريخ مواجهاتهما.

وكانت أربع مواجهات سابقة قد جمعت بين كرواتيا والبرازيل، شهدت تعادلا واحدا وثلاثة انتصارات للبرازيل، منها أولى مبارياتهما في مونديال 2006 حينما فازت البرازيل 1 / صفر وأولى مبارياتهما أيضا في مونديال 2014 وانتهت بفوز البرازيل 3 / 1، وقد سجل نيمار حينها هدفين في أول ظهور له بكأس العالم.