عربي يفاجئ مشجع أرجنتيني بموقف نبيل في كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

فاجأ المشجع العماني أحمد النوفلي مشجعا أرجنتينياً كان يستعد لمغادرة قطر بسبب نفاد أمواله وعدم قدرته على متابعة مباراة المنتخب الأرجنتيني مع الهولندي، الجمعة، في كأس العالم 2022.

وأظهر فيديو الشاب العماني وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام الأرجنتينية يطالب فيه مشجعاً أرجنتينياً البقاء في قطر وعدم المغادرة وأكد بأنه سيوفر له الإقامة في منزله حتى يوم مغادرة منتخب الأرجنتين للمونديال وبيد الأسطورة ليونيل ميسي ورفاقه كأس العالم.

🎥♥️| أنتم في #قطر 🇶🇦..أنتم في بيتكم"



في بادرةٍ تدلُّ على كرم العرب وحُسن ضيافتهم.. المؤثر أحمد باتو يقتحم مقابلة تلفزيونية لمشجع أرجنتيني 🇦🇷 يستعد لمغادرة قطر لأنه لا يملك ما يكفي لتمديد إقامته، ويبادر باستضافته في منزله 🇶🇦#FIFAWorldCup | #Qatar2022#حياكم_في_قطر | #نديب_قطر pic.twitter.com/3cLiYzJlQW — نديب قطر (@NadeebQa) December 6, 2022

وقال المشجع العماني لنظيره الأرجنتيني المحاط بالإعلاميين: "لا تغادر، الأرجنتين ستفوز باللقب، يجب أن تغادر مع الكأس.. ابق هنا حبيبي، سأستضيفك في منزلي.. أنتم في بيتكم قطر".

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً لما صنعته كرة القدم من تآلف بين الشعوب بمختلف ثقافاتها.