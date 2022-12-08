أرسنال يقهر ليون في كأس سوبر دبي.. وهذا موعد مباراة ليفربول وميلان

حقق أرسنال الإنجليزي فوزاً سهلاً على ليون الفرنسي، 3-صفر، اليوم الخميس، في انطلاق بطولة كأس سوبر دبي 2022 المقامة على استاد آل مكتوم بنادي النصر بمشاركة أربعة فرق عالمية إلى جانب ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي اللذان يلتقيان بعد غدٍ. ونجح أرسنال في حسم المباراة الأولى في الشوط الأول ليحرز أول 3 نقاط، كما نجح أرسنال في تحقيق الفوز بركلات الترجيح ليحرز نقطة إضافية ويصبح رصيده 4 نقاط في أول مباراة. واعتمدت اللجنة المنظمة نظام البطولة عن طريق النقاط لتحديد بطل كأس سوبر دبي 2022 حيث يحصل كل فريق على ثلاث نقاط، وتم إضافة بند جديد خاص بالبطولة فقط وهو خوض ركلات ترجيح بعد كل مباراة، يحصل من خلالها الفائز على نقطة واحدة تضاف إلى رصيد الفريق الفائز بالمباراة ليحصل على أربع نقاط، أو يحصل الفريق الخاسر على نقطة واحدة حال خسر الوقت الأصلي للمباراة والفوز بركلات الترجيح.

ويأتي ذلك بسبب عدم مقابلة كل الفرق لبعضها خلال البطولة حيث لن يتقابل ليفربول مع الأرسنال في البطولة كما لم يتقابل فريقا ميلان الإيطالي وليون الفرنسي. ونجح أرسنال في إحراز أهدافه الثلاثة في الشوط الأول من المباراة عن طريق غابريل ماجليس، وايدي نيكيتا، فابيو لوكانجو، حيث خاض أرسنال المباراة بالتشكيلة المتوفرة لدية من كافة اللاعبين الأساسيين بخلاف المشاركين في كأس العالم «قطر 2022» أو المصابين وهو ما دفع الفريق إلى إنهاء المباراة مبكراً من الشوط الأول بإحراز أول فوز في البطولة قبل أن يخوض مباراته المهمة أمام ميلان الإيطالي في 13 الشهر الجاري في ختام مباريات البطولة.

واعتمد مدرب أرسنال على خطف نقاط المباراة في الشوط الأول قبل أن يقوم باستبدال عدد كبير من اللاعبين في الشوط الثاني من أجل الوقوف على حالتهم الفنية في قبل عودة انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي، وهو الإجراء نفسه الذي قام به مدرب فريق ليون من أجل تجربة عدد كبير من لاعبيه خلال المباراة. ولم يرتقِ الشوط الثاني للمباراة إلى مستوى الشوط الأول في الجانب الفني والتهديفي بسبب العدد الكبير من التغييرات حيث قام المدربان بتغيير كافة اللاعبين، لتنتهي المباراة بالنتيجة نفسها بثلاثية لأرسنال. وبعد انتهاء المباراة، احتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأرسنال أيضاً بنتيجة 3-1 ليحرز نقطة إضافية ويحصل على أربع نقاط في أول مباراة له في كأس سوبر دبي.