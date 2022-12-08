3 برازيليون مهددون بالإيقاف في المونديال

يخشى المنتخب البرازيل الساعي لتحقيق اللقب العالمي للمرة السادسة في تاريخه، أن يحصل واحد من ثلاثة من أبرز لاعبيه خلال لقاء الغد أمام كرواتيا في دور الثمانية على بطاقة صفراء ثانية، تتسبب بإيقافهم وحرمانهم من المشاركة في نصف النهائي، وذلك في حال تمكنوا من تحقيق الفوز. واللاعبون الثلاثة هم إيدر ميليتاو وفريد وبرونو غيماريش. يذكر أن من حصل على بطاقة صفراء واحدة سيتم إلغاؤها بحسب قوانين «فيفا» في حال بلغ منتخب بلده نصف النهائي.