رد فعل ياسين بونو على صحافي مغربي وجه له سؤالاً بالإنجليزية!

استغرب الحارس الدولي ياسين بونو من صحافي مغربي وجه له سؤالاً باللغة الإنجليزية على الرغم من علمه بأن بونو لا يجيب إلا بالعربية خلال المؤتمرات الصحافية.

وأظهر فيديو ياسين بونو مبتسماً أمام وسائل الإعلام، ونظر إلى مدربه وليد الركراكي وقال: "إنجليزية نقية"، أي أن الصحافي متمكن من اللغة الإنجليزية ويتحدث بها بطلاقة.

ومعروف عن بونو بأنه يرفض الحديث باللغة الإنجليزية أو الإسبانية أو الفرنسية على الرغم من أنه يتقنها ويفضل دائماً الحديث بالمؤتمرات الصحافية باللغة العربية، إذ كان في بطولة أمم أفريقيا الماضية قد رفض الإجابة على أسئلة الصحافيين باللغات الأخرى غير العربية على الرغم من عدم توفر مترجم عربي مما أثار غضب وسائل الإعلام الغربية داخل المؤتمر.

يذكر أن منتخب المغرب تأهل للدور ربع النهائي من مونديال "قطر 2022" بفوزه بركلات الترجيح على إسبانيا 3-صفر، ليصبح أول منتخب عربي، ورابع منتخب إفريقي، بعد الكاميرون (1990)، والسنغال (2002)، وغانا (2010)، يحقق ذلك الإنجاز في كأس العالم.