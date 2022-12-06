البرازيل تقسو على كوريا الجنوبية وتصعد لملاقاة كرواتيا.. موعد المباراة

صعق منتخب البرازيل كوريا الجنوبية برباعية في الشوط الأول لينهي المباراة في 45 دقيقة كانت كفيلة بنهاية المباراة بنتيجة 4-1 في مباراة الفريقين في دور الـ 16 ليصعد إلى الدور ربع النهائي في المونديال ويضرب موعداً مع كرواتيا وصيف كأس العالم النسخة الماضية في مباراة قوية.

البرازيل حامل اللقب خمس مرات، بقيادة نجمها العائد نيمار، لم يجد صعوبة في المباراة التي أقيمت استاد 974 والذي استضاف أخر مباراة على أرضه في المونديال وشهد استعراضاً من نجوم البرازيل، وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة 7، قبل أن يضاعف نيمار النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة (13) محرزاً هدفه الاول في قطر 2022 والـ 76 مع المنتخب ليصبح على بُعد هدف من معادلة الرقم القياسي للأسطورة بيليه.

وأضاف ريشارليسون الهدف الثالث في الدقيقة (29) من جملة رائعة، واختتم لوكاس باكيتا هدف البرازيل الرابع في الدقيقة 36، وسجل هدف كوريا الجنوبية البديل سيونغ-هو بايك لكوريا من تسديدة بعيدة رائعة في الدقيقة 76.

وتلعب البرازيل يوم الجمعة مع كرواتيا، وصيفة مونديال 2018، الفائزة بركلات الترجيح على اليابان في أول مباراة بالدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.