أشرف حكيمي رفض تمثيل إسبانيا وفضّل المغرب.. لهذه الأسباب!

كشف المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن السبب الذي رفض من خلاله تمثيل المنتخب الإسباني في بداية مسيرته الاحترافية.

وقال حكيمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية إنه كانت لديه فرصة للعب بإسم إسبانيا، لكنه رأى أنه ليس المكان المناسب له، على حد تعبيره، مضيفاً أنه لم يشعر بأنه في وطنه.

وأوضح: "لم يكن ذلك بسبب أي شيء على وجه الخصوص، لكن هذا ما شعرت به، لم أجد ما كنت أعيشه في المنزل: إنها الثقافة العربية، فأنا مغربي وأردت أن أكون هنا".

وعن كيفية إدارة المباراة من الناحية الفنية: "لنرى كيف سيتعامل المدرب (وليد الركراكي) مع المباراة. نعلم أن إسبانيا تحب الاحتفاظ بالكرة لفرض السيطرة، لكننا سنحاول إدارة المباراة بأكملها، وفرض أسلوبنا".

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني، غداً الثلاثاء (الساعة 19:00)، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022.