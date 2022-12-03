الكاميرون تصنع تاريخ أفريقي جديد في كأس العالم أمام "سحرة البرازيل"

أوقف المنتخب الكاميروني سلسلة انتصارات المنتخب البرازيلي ونتائجه الإيجابية والتي استمرت على مدار 17 مباراة في دور المجموعات بمشاركات البرازيل في كأس العالم النسخ الماضية بعد أن حقق أسود الكاميرون فوزاً تاريخياً بطعم الصعود بهدف اللاعب الكاميروني أبوبكر، الذي سجل هدف المباراة في الدقيقة 92 وطرد نتيجة الاحتفال الهستيري مع الجهاز الفني والإداري للكاميرون، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل، في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السابعة في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

وتعتبر هذه هي أول خسارة للبرازيل أبطال العالم 5 مرات من منتخب أفريقي في تاريخ كأس العالم وكتب لمنتخب الكاميرون والذي بالرغم من فوزه إلا أنه ودع البطولة برصيد 4 نقاط خلف البرازيل وسويسرا الذي نجح في المباراة الأخرى من تحقيق الفوز على صربيا بنتيجة 3-2 في مباراة عنيفة شهدت ما يقارب من 8 بطاقات صفراء ليودع صربيا البطولة أيضا.

وشهدت بطولة كأس العالم رقما جديداً، لأول مرة منذ نسخة 1994، حيث لم يتمكّن أي منتخب من الفوز بجميع مبارياته في دور المجموعات خلال نهائيات كأس العالم بعد أن خسر البرازيل أيضا في مجموعته السهلة أمام الكاميرون بعد أن اعتمد المدرب البرازيلي على مجموعة من اللاعبين البدلاء.

وضمن البرازيل صدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق الاهداف امام سويسرا الفائزة على صربيا، وتلتقي البرازيل مع كوريا الجنوبية ثانية المجموعة الثامنة بينما يتواجه البرتغال مع سويسرا.