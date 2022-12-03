الجدول الكامل لمواعيد ومباريات دور الـ 16 في كأس العالم قطر 2022

أسدل الستار على دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد مواجهات ومباريات تاريخية وعالمية على مدار 13 يوماً من انطلاق البطولة ليغادر نصف العدد المشاركة ويصعد 16 فريق إلى الدور القادم في بداية المراحل الاقصائية والاقتراب من اللقب الأغلى في تاريخ كرة القدم والذي يبدأ الأحد.

وشهد دور المجموعات مفاجآت كثيرة كتبت أرقاماً تاريخية للمونديال ومنها خروج ألمانيا بلجيكا والأورغواي من الدور الأول إضافة إلى العديد من الأرقام التاريخية التي حطمت في أول مونديال ينظم في الشرق الأوسط وفي دولة عربية هي قطر.

وصعد إلى دور الـ16 كلاً من هولنداً، السنغال، إنجلترا، أمريكا، الأرجنتين، بولندا، فرنسا، أستراليا، اليابان، إسبانيا، المغرب، كرواتيا، البرازيل، سويسرا، البرتغال، كوريا الجنوبية.

وشهدت المرحلة تواجد أكثر من 5 منتخبات لم تكن من ضمن. المرشحين للصعود مثل السنغال، اليابان، كوريا الجنوبية، المغرب، أستراليا لتكون منتخبات أفريقيا وآسيا هذه النسخة صاحبة الكلمة العليا في البطولة.

ويبدا دور الـ 16 من غداً السبت بمواجهتين ويستمر على مدار 4 أيام بواقع مباراتين في كل يوم عند الساعة 19:00 – 23:00 مساء بتوقيت الإمارات، وفيما يلي جدول مباريات دور الـ 16 بتوقيت الإمارات: -

السبت 3 – 12 – 2022

هولندا – أمريكا (19:00)

الأرجنتين – أستراليا (23:00)

الأحد 4 – 12 – 2022

فرنسا – بولندا. (19:00)

إنجلترا – السنغال (23:00)

الإثنين 5 – 12 – 2022

اليابان – إسبانيا (19:00)

البرازيل – كوريا الجنوبية (23:00)

الثلاثاء 6 – 12 – 2022

المغرب – إسبانيا (19:00)

البرتغال - سويسرا (23:00)