كوريا الجنوبية تهزم رونالدو وزملاءه وتتأهل.. وأوروغواي تودع بالدموع

تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك عقب فوزه على المنتخب البرتغالي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد المدينة التعليمية، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بالمونديال. كما ودع منتخب أوروغواي البطولة بالدموع، رغم فوزه على منتخب غانا 2 / صفر في المباراة التي أقيمت في ذات التوقيت.

وتقدم المنتخب البرتغالي بهدف سجله ريكاردو هورتا في الدقيقة الخامسة، وتعادل المنتخب الكوري عن طريق كيم يونج جون في الدقيقة 27، ثم سجل هوانج هي تشان هدف الفوز لكوريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة. وعلى استاد الجنوب فاز منتخب أوروغواي على غانا بهدفين نظيفين سجلهما جيورجيان دي ارسكايتا في الدقيقتين 26 و32.

وبهذه النتائج، تصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد ست نقاط، وجاء في المركز الثاني المنتخب الكوري الجنوبي برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف المسجلة أمام منتخب أوروغواي، فيما جاء منتخب غانا في المركز الرابع. وكان المنتخب البرتغالي ضمن التأهل لدور الـ16 من الجولة الماضية. ويلتقي المنتخب البرتغالي في دور الـ16 مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة، فيما يلعب المنتخب الكوري مع أول المجموعة السابعة. وتضم المجموعة السابعة منتخبات البرازيل وسويسرا وصربيا والكاميرون.