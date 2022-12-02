على الطريقة السعودية مع ميسي.. مشجع ياباني يبحث عن موراتا في الجيوب (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشجع ياباني أثار موجة من الضحك عندما سخر من لاعبي المنتخب الإسباني بعد فوز "الساموراي" 2-1، الخميس، في الجولة الثالثة في من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لمونديال قطر 2022.
وظهر المشجع الياباني في الفيديو قائلاً: "أين موراتا؟ أين موراتا؟" وبحث عنه في جيوب المشجعين والمارة في الشارع، على الطريقة السعودية في السخرية من الأسطورة ليونيل ميسي عندما فاز المنتخب السعودي على الأرجنتيني 2-1 في انطلاق كأس العالم، ووقتها انتشرت فيديوهات للجماهير السعودية بالقول بأسلوب ساخر: "أين ميسي؟ أين ميسي؟".
فيديو.. مشجع ياباني يبحث عن ألفارو موراتا بشكل ساخر#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/TM6K3Z2GWR— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
وكانت اليابان قد تأهلت إلى الدور ثمن النهائي بعدما قهرت اسبانيا والمانيا لتتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ، فيما تجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط في وصافة المجموعة ويتأهلا معاً للدور ثمن النهائي.
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